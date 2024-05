F1 Manager 2024: Kan alle gode ting være tre?

HQ

Jeg synes ofte det er vanskelig å bli begeistret for sportsspill, rett og slett fordi mange av dem har en tendens til å ha årlige utgivelser der det bare er marginale forbedringer å finne hvert år. Dette er kanskje tydeligst i FIFA/EA Sports FC -serien, Madden-spillene og generelt i EAs portefølje, selv om folkene hos Codemasters ofte ser ut til å gå mot denne trenden med ganske forskjellige F1-spill hvert år. Det må være noe i F1-vannet, kanskje et ønske om å fortsette å iterere og innovere som sporten selv, for simuleringsmestrene på Frontier Developments klarer også å skape og introdusere meningsfulle og spennende forbedringer for sine årlige F1 Manager -titler også, og årets spill, F1 Manager 2024, deres tredje i serien, følger etter nok en gang.

Jeg har hatt muligheten til å dykke ned i F1 Manager 2024 som en del av en forhåndsvisning, for å kunne teste ut og sette mange av de nye funksjonene på prøve i noen timer. Selv om det helt klart fortsatt er noen få særegenheter som serien har slitt med å stryke ut helt siden starten, har dette spillet potensialet til å bli stort, ettersom de nye funksjonene og systemene på mange måter endrer spillet.

Øverst på denne listen er spillmodusen Create-a-Team. Dette er ikke noe nytt i simulerings- eller F1-universet, siden vi har sett det brukt andre steder, men det setter en solid kjepp i hjulene på simuleringen og åpner samtidig dørene til nye personlige muligheter.

Du kan opprette et lag fra bunnen av. Du kan velge farge, navn, fargevalg, logodesign, sponsorer, føreroppstilling, design på racingdraktene, hvordan bilen skal fungere... hvis du kan komme på noe, må du sannsynligvis ta ansvar for det i denne modusen. Det er utvilsomt mye å holde styr på, men det er også veldig behagelig å ha full kontroll over et team, og F1 Manager 2024 har alle verktøyene på plass for at du skal kunne gjøre dette. Hvis du vil starte fra bunnen av, kan du ha et lavt budsjett og kjempe deg fra bakerst i feltet til pallen over flere sesonger. Hvis du har mer tidspress, kan du ha et stort startbudsjett, betale for de beste delene, medarbeiderne, førerne og fasilitetene og umiddelbart kjempe om pole positions og seire. Valget er ditt, men du må være smart uansett budsjett, for hvis du for eksempel velger to veteranførere (som Lewis Hamilton og Fernando Alonso), vil begge forvente å vinne løp, og alt annet vil føre til frustrasjon og splittelse innad i teamet.

Dette bringer meg over på det nye mentalitetssystemet. Hvis du trodde det var vanskelig nok å lede et idrettslag som omsetter for flere millioner pund, prøv nå å gjøre det samtidig som du holder alle dine ansatte fornøyde. Det er konseptet i det nye mentalitetssystemet, der alle ansatte, inkludert sjåførene, har en følelsesmessig status som endres avhengig av hvordan de blir behandlet, hvordan de presterer, teamets prestasjoner, kontraktsstatus, hvor mye de jobber, og så videre. Vanskeligheten her ligger i å forsøke å tilfredsstille sponsorer og generere finansiering til teamet, samtidig som alle skal kunne jobbe uten frustrasjoner og uten å føle seg utbrent. Og rivaliserende team som forsøker å kapre medarbeiderne dine, gjør det heller ikke enklere.

Det skal sies at Frontier har utviklet et nytt sponsor- og kontraktsystem for F1 Manager 2024 som gir spillerne mer kontroll over disse områdene av simuleringen. Mer kontroll betyr flere effekter å håndtere, og det kan bli vanskelig å holde styr på alt på en gang, men det er jo det som er poenget med spillet når alt kommer til alt, å simulere karrieren og livet til en travel F1-teamdirektør.

Som om ikke forretnings- og ledelsesstresset var nok, vil problemene på løpsdagen utvilsomt presse mange over kanten. Frontier mente tydeligvis at spillerne hadde det for lett under en Grand Prix, ettersom mekaniske feil har blitt introdusert. Jo mer slitasje dine respektive bildeler utsettes for, desto større er sannsynligheten for at de går i stykker. Ettersom du bare har et visst antall av hver del i løpet av en sesong (og du kan få flere på bekostning av bøter), må du forsøke å få hver del til å vare så lenge som mulig, men det er ofte forbundet med en stor risiko.

I forhåndsvisningen hadde jeg oppgaven med å komme meg gjennom hele Australias Grand Prix som et Red Bull -team med to biler med motorer som var i ferd med å gi opp. Ved slutten av de 58 rundene hadde begge bilene enten helt ødelagte eller betydelig skadde ERS-moduler (noe som gjorde energigjenvinning og -bruk praktisk talt umulig) og ødelagte girkasser, og den eneste grunnen til at begge kom seg til målflagget, var at du kan instruere sjåførene til å holde seg unna fortauskanter for å redusere skademulighetene, kjøre i ren luft for å kjøle ned bilen, senke farten eller ta mindre risiko for å spare drivstoff, og så videre. Med tanke på at jeg startet løpet rundt midten av startfeltet, vant jeg det selvsagt ikke, men jeg så helt forskjellige resultater for Max Verstappen og Sergio Perez, der førstnevnte endte på tredjeplass og sistnevnte rundt 13. plass. Jeg var bare glad for at ingen av bilene faktisk brøt sammen, slik tilfellet var med tre andre biler på grid i løpet av løpet.

Funksjonen for mekaniske feil, sammen med Create-a-Team -modusen og de nye, mer detaljerte styringssystemene, betyr at F1 Manager 2024 virkelig er i ferd med å bli et stort steg fremover for denne serien. Det er på ingen måte perfekt ennå, og jeg la merke til noen få problemer med logoen og tilpasningspakken som var litt irriterende å bruke, og bilmodeller under løp som klippet gjennom hverandre og var generelt klumpete (slik det har vært tilfelle med serien siden starten). Jeg forventer imidlertid at noen av disse problemene vil bli rettet opp før lansering.

Men ellers virker det som om Frontier ønsker å ta et forsprang på Codemasters med F1-serien her. Det er et detaljnivå i dette spillet som de mer racingfokuserte seriene ikke kan matche, og da tenker jeg ikke bare på simuleringselementene, men for eksempel på hvordan førerne og de ansatte i teamet snakker med hverandre for å dele viktig informasjon ved hjelp av stemmene til sine virkelige kolleger. Den beste måten å beskrive dette spillet og serien generelt på, er at det er laget for at ekte F1-fans skal kunne realisere sine drømmer i motorsporten, og årets utgave ser ut til å ta dette til et nytt nivå. Ta med lanseringen til sommeren.