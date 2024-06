F1 Manager 2024 lanseres på Nintendo Switch

HQ

Vi er rundt en måned unna å vende tilbake til F1 Manager -serien i 2024-iterasjonen av tittelen. Simulatoren debuterer på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series-konsoller 23. juli 2024, men det vil ikke være det eneste stedet spillet debuterer.

Frontier Developments har nettopp bekreftet at F1 Manager 2024 også vil lanseres på Nintendo Switch. Dette blir første gang simuleringsserien debuterer på hybridkonsollen, og hvis du er bekymret for at dette vil komme i form av en nedgradert og begrenset utgave av den komplette opplevelsen, har Frontier allerede sett ut til å fjerne disse bekymringene.

I pressemeldingen heter det: "F1 Manager 2024 tilbyr fullstendig funksjonsparitet på Nintendo Switch, og gir en helt ny måte å oppleve hver eneste detalj i det essensielle F1-managementspillet."

For å markere denne kunngjøringen har en Switch-spilltrailer blitt utgitt, som du kan se nedenfor. Det bør også bemerkes at Switch-versjonen i Japan, Korea og Hong Kong vil lanseres litt senere, den 25. juli.