F1 Manager 2024 lanseres på PC og konsoller i sommer

Frontier Developments har annonsert at simuleringsserien F1 Manager kommer tilbake med sin tredje utgave i sommer. F1 Manager 2024 fortsetter der fjorårets spill slapp, ved å la spillerne styre og administrere et team i verdens raskeste motorsport i rollen som teamsjef. Men siden vi har blitt vant til dette tilbudet, vil 2024-utgaven også inneholde noen nye funksjoner.

Vi har nemlig fått vite at muligheten til å lage et eget team blir tilgjengelig i år, slik at spillerne kan designe et team og ha full kontroll over merkevarebygging, sponsorer, førere og selvfølgelig også utviklingen av bilen. Denne modusen kommer til å hete Create A Team.

Når det gjelder de mer typiske forbedringene i spillet, får vi vite at årets tittel vil inneholde et nytt mentalitetssystem for førere og ansatte, der personligheten kommer til syne. Det kommer også et forbedret AI-system som skal forsøke å tette gapet mellom konkurrentene både på og utenfor banen.

Funksjonen Race Replay kommer også tilbake med nye scenarier basert på 2024-sesongen i den fysiske og virkelige sporten.

Når F1 Manager 2024 faktisk lanseres, vet vi ikke ennå, men Frontier har sagt at det blir en gang i løpet av sommeren (F1 Manager 2023 ble lansert i slutten av august, så det er kanskje et godt referansepunkt) og på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S for £29,99/€34,99. Det blir imidlertid kun en digital lansering.

Du kan forvente å få vite mer om spillet i en serie livestreamer på Frontier Unlocked den siste onsdagen i hver måned frem til lanseringen.