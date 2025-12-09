F1-mester Lando Norris kom tilbake til banen i tester etter sesongen og viste en gylden hjelm

HQ

Lando Norris ble Formel 1-mester på søndag, og etter en dag med feiring var han tilbake på banen igjen under testene etter sesongen i Abu Dhabi. Men denne gangen hadde han på seg en spesiell gylden hjelm for å feire seieren, som senere vist i bilder og videoer lagt ut av McLaren.

Norris innrømmet at han gråt etter å ha vunnet mesterskapet, og sa at noe av det han liker aller best er å gjøre foreldrene sine stolte. "Det er ikke mange mennesker i verden, ikke mange mennesker i Formel 1, som noen gang får oppleve det jeg har opplevd denne sesongen og dette året. Jeg er mer glad på alles vegne enn på mine egne, men jeg er vanvittig glad. Det er ganske surrealistisk!"

Norris deltok på den offisielle siste dagen av 2025-sesongen, testene i Abu Dhabi etter sesongen for å prøve de nye "muldyrbilene" med 2026 Pirelli-dekk før 2026-sesongen, som vil sette nye regler for kraftenheter og aerodynamikk som vil påvirke alle Formel 1-teamene. Norris deltok i disse testene sammen med sin teamkamerat Oscar Piastri, som endte på tredjeplass i mesterskapet, 13 poeng bak Norris og 11 bak Max Verstappen.

Under tirsdagens tester fikk Arvid Lindblad, nysigneringen til Racing Bulls, sjansen til å prøve den nye bilen, mens Isack Hadjar ble flyttet til Red Bull og tok plassen til Yuki Tsunoda, som blir værende i Red Bull som reservefører.