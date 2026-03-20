F1 Sim Racing 2026: Her er når og hvor hver av rundene finner sted

Det er snart tid for Formel 1 Sim Racing-sesongen, som starter allerede i neste uke. De ulike arrangementene, rundene og de utvalgte banene er bekreftet, og det blir action mellom mars og mai.

Den første runden vil finne sted på DreamHack Birmingham neste uke mellom 27. og 29. mars. Tre handlingsrunder vil forekomme her, med runde 1 i Kina, runde 2 i Japan og runde 3 i Bahrain.

Dette vil deretter bli fulgt av tre arrangementer som alle arrangeres på F1 Media and Technology Centre, med det første som skjer mellom 22. og 23. april og inneholder tre runder; Runde 4: Saudi-Arabia, Runde 5: Spania og Runde 6: Storbritannia.

Event 3 vil finne sted mellom 13. og 14. mai, med runde 7: Belgia, runde 8: Nederland og runde 9: USA. Det fjerde og siste arrangementet finner sted 27.-28. mai, med runde 10: Mexico, runde 11: Brasil og runde 12: Abu Dhabi.

