Få 50 spill for prisen av ett i UFO 50

HQ

Vi har sett noen forskjellige arkadesamlingstitler opp gjennom årene, men som oftest er dette bare måter å samle ulike mindre, frittstående og eldre titler på, og sørge for at de kan tilbys til fansen uten å trenge et fysisk arkadekabinett. Indie-utvikleren Mossmouth tar denne ideen og løper av gårde med den.

For på Day of the Devs showcase delte Mossmouth nettopp et nytt glimt på UFO 50. Dette er et spill som består av 50 mindre spill som spenner over en rekke forskjellige sjangre, tilbys i en 8-bits estetikk, er laget for å være frittstående, kan spilles enten alene eller med venner for rundt halvparten av de tilgjengelige titlene, og alt dette samtidig som det er knyttet sammen av en overordnet historie.

Som Mossmouth uttrykker det: "Det er også en bakgrunnshistorie om at spillene ble utviklet av et fiktivt selskap som heter UFO Soft." Når det gjelder hvordan spillene ellers henger sammen, må du bare vente med å spille UFO 50 selv når det lanseres på PC den 18. september 2024.