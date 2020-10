Få Abzû og Rising Storm 2 gratis til PC neste uke

Du ser på Annonser

I går kunne den talentfulle gjengen i Giant Squid kunngjøre at deres neste spill, The Pathless, vil lanseres den 12. november, så da passer det godt å kunne sjekke ut hva de laget sist helt gratis.

Nå har nemlig gratisutvalget på Epic Games Store blitt byttet ut slik at det er Pikuniku som er gratis de neste seks dagene. Dette betyr også at vi vet hvilke spill som blir gratis fra og med neste torsdag, og det er altså Abzû fra Giant Squid og Anti-Matter sitt Rising Storm 2: Vietnam. Man kan trygt si at det venter to meget forskjellige spill der altså.