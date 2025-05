FA-cupfinalen og Premier League arrangerer konkurransefri timeplan neste helg, med noen endringer i siste liten

HQ

Fotballturneringene avsluttes i England, og i helgen spilles FA-cupfinalen samtidig med nest siste Premier League-kampdag. Det vil imidlertid være noen små endringer i datoene, så husk å følge med på når FA-cupfinalen og Premier League-finalen spilles.

Tradisjonelt har finalen i FA-cupen, verdens eldste fotballturnering, blitt spilt den første lørdagen etter at Premier League er ferdigspilt i mai. Denne regelen ble imidlertid vanligvis ikke respektert på grunn av ulike omstendigheter (som regel kolliderte den med Champions League-finaler eller europamesterskap).

Det førte til en offisiell endring som ble kunngjort i fjor som en del av en avtale mellom FA-cupen og Premier League for å forbedre kalenderen og grasrota, og som ble bekreftet i minst seks år: FA-cupfinalen skulle nå finne sted den nest siste helgen i Premier League-sesongen, på en lørdag der det ikke spilles Premier League-kamper samme dag.

FA-cupfinalen mellom Manchester City og Crystal Palace vil derfor finne sted på lørdag kl. 16:30 BST, på Wembley Stadium. Ingen andre Premier League-kamper spilles den dagen, og dermed blir det heller ingen konkurranse om Eurovision-finalen i Storbritannia...

Premier Leagues nest siste kampdag

Regelen sa også at ingen Premier League-kamper skulle finne sted fredag kveld før finalen "for å tillate fokus på oppbyggingen til showpiece-arrangementet". Denne regelen ble imidlertid ikke respektert i år, og neste fredag 16. mai vil to kamper finne sted: Aston Villa mot Tottenham (19:30 BST) og Chelsea mot Manchester United (20:15 BST), for å gi tid til de europeiske konkurransene: Tottenham og Manchester United spiller Europa League-finale 21. mai, mens Chelsea spiller Conference League-finale 28. mai.

Resten av kampene spilles søndag 18. mai, med unntak av Brighton mot Liverpool (mandag 19. mai kl. 20:00 BST), Crystal Palace mot Wolves (tirsdag 20. mai kl. 20:00 BST) og Manchester City mot Bournemouth (tirsdag 20. mai kl. 20:00 BST).

Den siste Premier League-kampdagen blir som vanlig en samlet kampdag søndag 25. mai, med kampstart kl. 16:00 BST.