FA-cupkampene i femte runde (åttendedelsfinalene): paringer etter trekningen

HQ

Den fjerde runden av FA-cupen er avsluttet, med 1-0-seieren til Brentford over Macclesfield FC, et lag fra National League North (sjette nivå). Trekningen til neste runde, åttendedelsfinalene, ble foretatt tidligere mandag, og kampene skal spilles 7.-8. mars.

Hull City, Ipswich Town, Burton, West Brom, Leicester City, Burnley, Salford City, Aston Villa, Brighton, Birmingham, Grimsby Town, Stoke City, Oxford Utd, Wigan Athletic og Macclesfield ble eliminert. En siste kamp i femte runde mellom Port Vale og Bristol City finner sted 3. mars.

Trekningen av åttendedelsfinalene har gitt oss noen spennende kamper, inkludert Premier League-dueller som Wolves og Liverpool eller Newcastle og Manchester City, samt Wrexham, det populære laget eid av Ryan Reynolds og Rob McElhenney, i andredivisjonsfotball for første gang på 43 år, mot Chelsea.

FA-cupkamper (femte runde)



Fulham mot Southampton



Port Vale eller Bristol City mot Sunderland



Newcastle United - Manchester City



Leeds United - Norwich City



Mansfield Town - Arsenal



Wolverhampton Wanderers - Liverpool



Wrexham - Chelsea



West Ham United - Brentford



Det fullstendige kampoppsettet vil bli kunngjort i fremtiden, etter samtaler mellom lagene og kringkasterne, men de vil finne sted helgen 7.-8. mars.