Få deg en ny skrekk i havet takket være Whalefall

For mange av oss er det åpne havet og dypet under skremmende nok. Følelsen av det ukjente, mørket, det faktum at du ikke kan puste der nede. Alt dette legger seg opp, og nå har vi fått noe nytt å være redd for hver gang vi stuper ut i vannet, uansett hvor liten sjansen er for at det faktisk skal skje.

Som Whalefalls nye slagord forteller oss: «Sjansen for å bli svelget levende av en hval er ikke null.» Det betyr at hovedpersonen vår viser seg å være en av de uheldigste menneskene som finnes, da han blir svelget av en spermhval i filmen, med begrenset tid til å rømme.

Filmen har Josh Brolin og Austin Abrams i hovedrollene, der sistnevnte drar ut på leting etter den førstnevntes levninger, noe som fører til at han blir svelget av hvalen. Traileren viser ikke hva som skjer etter det, men det ser allerede ut som et mareritt for de av oss som lider av klaustrofobi. Sjekk den ut selv nedenfor, og hold øye med premieren på Whalefall i oktober.