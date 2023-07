Få en førstehåndsvisning av Logitech G Cloud

HQ

Vi har allerede publisert en anmeldelse av Logitech G Cloud, et håndholdt spillsystem som bruker nettskyen som hovedmetode for å få tilgang til de nyeste og mest krevende titlene, men hvis du vil se hvordan dette systemet ser ut i noens hender, er den nyeste episoden av Quick Look noe for deg.

I episoden deler vår egen Magnus massevis av tanker og meninger om dingsen og hvordan den fungerer. Hvis du vil se disse tankene og en titt på G Cloud i aksjon, kan du se hele episoden av Quick Look nedenfor.