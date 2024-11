Få en Mass Effect-rustning til helten din på Dragon Age: The Veilguard

HQ

I går var den såkalte N7-dagen, den offisielle Mass Effect-høytiden. Som vi tidligere har rapportert hadde Bioware flagget at det ville bli litt roligere enn vanlig, men de fleste synes nok likevel at de leverte ganske bra da det ble bekreftet at Mass Effect endelig blir en TV-serie på Amazon Prime.

Men ... de hadde også en annen liten godbit som fansen burde sette pris på. Den første store oppdateringen for Dragon Age: The Veilguard ble sluppet i går med mange nye forbedringer - som du kan lese mer om her. I hovedsak er det imidlertid en enorm liste over feilrettinger, men også en bonus :

"N7 Day Content: Rook kan finne et nytt N7-dagers utseende i Lighthouse. Dette er en kosmetisk rustning."

Bioware viser hvordan denne godbiten ser ut via Instagram, og du kan sjekke det ut nedenfor, det er faktisk veldig kult.