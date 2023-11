Få en smak av det 31. århundre med Horizon-kokeboken.

HQ

Det har blitt vanlig at spillene utvider sin historie ved å lansere offisielle kokebøker basert på oppskrifter og matvarer fra sine respektive verdener. Derfor får den postapokalyptiske fremtiden i Horizon nå samme behandling.

En Official Horizon Cookbook: Tastes of the Seven Tribes debuterer nemlig i april 2024. Den vil by på over 60 oppskrifter, og beskrivelsen av boken gir en forsmak på hvordan noen av disse kan se ut.

"I denne kokeboken finnes det en rett for enhver smak, fra krydret Fireclaw-gryte til velsmakende Bitterbrygget villsvin. Du trenger ikke å bekymre deg for å gå deg vill i villmarken, for oppskriftene kommer med ekspertinnsikt i verden, menneskene og kokekunsten i det 31. århundre."

Boken kommer 2. april 2024, og du kan forhåndsbestille den på Amazon allerede nå for 34,99 dollar.