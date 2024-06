Få en underverden-stemning i klærne dine med dette nye Hades -samarbeidet

HQ

Hades er et veldig stilig spill av mange grunner. Supergiant Supergiants roguelike byr ikke bare på et veldig tett gameplay, men også på en samling veldig sexy og kule karakterer.

Hvis du har spilt Hades eller Hades II i det siste og har utforsket hvordan du kan bringe en underverden og Zagreus-stemning til utseendet ditt, kan SuperGroupies bare ha samarbeidet for deg. Klesprodusenten har gått sammen med Supergiant for å lage en ny serie med klær basert på Hades. Dette inkluderer en klokke, en jakke og en ryggsekk, alle med Zagreus som tema.

Alle er tilgjengelige for kjøp fra nå av, med frakt som forventes å starte i begynnelsen av januar 2025, men fangsten er at frakt bare fungerer for de i USA, Canada og Japan. SuperGroupies har imidlertid uttalt at global frakt er mulig hvis du bruker et mellomleddssystem gjennom det japanske nettstedet, noe som betyr at det er sannsynlig å få dette utstyret i Europa, om enn ved å hoppe gjennom noen ekstra hindringer.

Dette er en annonse: