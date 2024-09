Få et glimt inn i de snirklete salene i Duskmourn Manor

HQ

Wizards of the Coast har vist traileren for deres nyeste sett, Duskmourn: House of Horror, som kommer i kjølvannet av suksessen til Bloomburrow.

Settet konsentrerer seg om Nashi fra rottefolket, adoptivsønnen til planeswalker Tamiyo, som leter etter morens tapte skriftrull med historier. Reisen hans har ført ham til den uendelig kronglete og ekstradimensjonale labyrinten som herregården utgjør.

HQ

Traileren i seg selv har en flott 80-tallsstemning, og dette gjenspeiles i mange av sjeldenhetene som vi har avslørt så langt, som de nye "dobbel eksponering"-kortene. Det er et stort motiv av møll i traileren, som ser ut til å peke mot Valgavoth, Terror Eater, Elder-demonen som er headliner for dette settet.

Fanget i de monstrøse korridorene på Duskmourn, må Nashi unngå mareritt, glitchspøkelser (veldig 80-talls) og rasende razorkin mens han venter på hjelp.

Bli med ham i Duskmourn: House of Horror som får en LGS-forhåndslansering 20. september, på Magic: The Gathering Arena 24. september og alle andre steder 27. september.