Få et gratis våpen i Borderlands 2

Borderlands 2 er kanskje elleve år gammelt, men det er fortsatt svært populært og selger stadig godt, enten som et frittstående spill eller inkludert i noen av de mange Borderlands-samlingene som er utgitt.

Et godt tegn på at Gearbox Software ikke har glemt sitt klassiske actionspill er at de fortsatt har gratis ting å tilby spillere via sosiale medier. Nå gis et kult våpen kalt Conference Call bort gratis på X for å feire den nylig annonserte og utgitte Borderlands Collection: Pandora's Box.

Bare skriv inn koden nedenfor på denne siden, så er du klar:

KTC3J-TZH93-6TF3Z-T3TJB-TCFKH

Spiller du fortsatt Borderlands 2 nå og da?