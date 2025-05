Få et gratis våpenskin for Borderlands 4

HQ

Nylig ble det bekreftet at Borderlands 4 slippes til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X den 12. september, og Gearbox Software har løftet på sløret for ny informasjon om eventyret. Vi har for eksempel fått vite mer om spillet generelt, møtt de nye karakterene og mye mer.

Men ... den store stjernen i Borderlands-serien er selvfølgelig våpnene. Og akkurat nå kan du få tak i det eksklusive Hazard Pay Weapon Skin for Borderlands 4 for å være klar til premieren. Alt du trenger å gjøre er å besøke den offisielle nettsiden og "Abonner for å motta nyhetsbrev og digital markedsføring med en SHiFT-konto".

Dette er helt gratis, og det er ikke noe krav om at du må fortsette å abonnere på nyhetsbrevet i tid og evighet. Høres dette interessant ut? Gå til denne lenken, scroll litt ned, les de korte instruksjonene og registrer deg.