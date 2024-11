Få fart på sim-racingen med disse racingsimulatorene som er bygget inn i et F1-bilchassis

HQ

Har du et racerratt, noen pedaler, en girspak og håndbrems, kanskje en direktedrevet motor, kanskje til og med en komplett rigg for å støtte det hele, og i tillegg et oppsett med flere skjermer? Har du alt dette, men klarer likevel ikke helt å tilfredsstille ønsket om å kjøre sim-racing? I så fall har F1 en løsning.

Ulike Formel 1-team har avduket komplette simuleringsoppsett som i utgangspunktet er helheten av det ovennevnte, men inne i en F1-bils chassis. Det stemmer, du kan sette deg bak rattet i en Aston Martin AMR24, Red Bull RB19, Alpine A524 og en Williams FW46 racerbil for å få en så autentisk sim-racingopplevelse som mulig, og hver enhet er til og med designet og utviklet av de smarte folkene ved hvert teams respektive hovedkvarter.

Den største ulempen, som du kan forvente av et komplett sim-racing-oppsett, er at disse er ganske dyre. Faktisk koster den billigste enheten 70 000 pund, og noen koster til og med 100 000 pund. Du kan til og med kjøpe en modell som er skreddersydd for å ligne Max Verstappens mesterskapsvinnende RB18, og denne starter på £100 000. Dette er selvsagt noe for eliten innen sim-racing og for samlere der ute.

Dette er en annonse: