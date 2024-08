Få highscore og prøv å ikke miste hodet på Nintendo Switch denne vinteren

En morsom tittel i Five Nights at Freddy's-serien kommer til Nintendo Switch rundt juletider i år.

Gjør deg klar til å forberede artister, lage mat, slå highscores i arkaden og mye mer når du blir den siste uheldige ansatte i Freddy Fazbear's Pizzeria i Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2.

Og du må virkelig være desperat etter jobben, for mens du går rundt i anlegget og utfører vedlikehold og tester ut attraksjonene, blir du jaget av - og forhåpentligvis unngår - de monstrøse animatronikkene som streifer rundt på stedet.

På toppen av dette kommer en ny DLC for Five Nights at Freddy's: Security Breach kalt Ruin vil bli utgitt samtidig på Switch.