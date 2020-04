Nå har vi altså kommet til torsdag, noe som blant annet betyr et nytt utvalg gratis spill på Epic Games Store, og det må være lov å si at vi får noe for ganske ulike smaker.

De neste sju dagene er det nemlig Sherlock Holmes: Crimes & Punishments og Close to the Sun som vil være gratis på PC, mens det er Just Cause 4 og Wheels of Aurelia som overtar plassene den 16. april.