Få kode til Call of Duty: Vanguards beta her

I morgen begynner den offisielle beta-testen av Call of Duty: Vanguard på alle plattformer, og vi kan gledelig avsløre at vi samarbeider med Activision om å gi bort en rekke koder til de som ønsker å delta.

Tidligere har beta-testen kun vært tilgjengelig på PlayStation, men i morgen braker det løs på alle plattformer. Du kan få din kode ved å trykke her, og når du har fått den kan den innløses herfra til den plattformen du ønsker å delta på.

Det skal imidlertid sies at du må bruke en Call of Duty-konto for å få utlevert din plattformspesifikke kode. Beta-testen starter offisielt klokken 19.

Det er ikke ubegrenset med koder, og vi regner med at de forsvinner relativt fort, så det gjelder å være rask! Vi oppdaterer nyheten her når det er tomt.