Få magien fra Oz inn på kjøkkenet med Wicked Le Creuset-gryteretter

Vi fikk Wicked -feber i fjor da den første delen av filmatiseringen av musikalen kom på kino, og den viste seg å være ganske god. Om mindre enn et par måneder kommer Wicked feberen tilbake når det andre og siste kapittelet kommer, og vi får se hvordan historien om Elphaba og Glinda avsluttes og til slutt knyttes til The Wizard of Oz.

Nå som dette er på vei, er du kanskje på utkikk etter en måte å omfavne Wicked feberen på din egen måte, og hvis du liker å lage mat og tilbringe tid på kjøkkenet, har vi en idé som kan være av interesse.

Le Creuset har avduket en kolleksjon av Wicked gryteretter som er utformet slik at de ligner Good Witch Glinda og Wicked Witch of the West, Elphaba. Den ene kommer i en lys rosa farge med gulldetaljer og den andre i en dyp grønn farge med sølvdetaljer, og begge er ment å være av svært høy kvalitet, noe som er årsaken til den høye prislappen på £369.99/€399,99.

Når det gjelder hva du kan forvente, er Elphaba-varianten for eksempel beskrevet slik: "Elphaba Embossed Cast Iron Round Casserole er basert på styrke og er uforskammet dristig, og feirer skjønnheten i å skille seg ut. Den rike finishen, den karakteristiske knotten i svart nikkel og det dype, matte, svarte interiøret gir denne begrensede utgaven en uforglemmelig tilstedeværelse. Den er laget for kokker som leder med overbevisning og går sine egne veier. Gryten er laget av materialer av ypperste kvalitet, og dens inspirerte design og eksepsjonelle varmelagring holder på fuktighet og smak for å gi overlegne resultater. En gryte med kraft og formål, designet for å prestere og bli husket."

Glinda-alternativet er stort sett det samme, men bare innrammet med lettere og mer glitrende ord som "strålende og raffinert" og "tidløs eleganse og individualitet".

Kommer du til å sikre deg noen av disse Wicked rettene?

