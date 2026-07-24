Få måneder før den største spilllanseringen gjennom tidene krever Rockstars fagforening å bli anerkjent av GTA-utvikleren

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Etter de kontroversielle oppsigelsene av ansatte, som nå har saksøkt Rockstar for oppsigelsen, bestemte mange ansatte hos den berømte Grand Theft Auto-utvikleren seg for at tiden var inne for å organisere seg offisielt, og medlemmer av Rockstar Games Workers Union (RGWU) har bedt selskapet om å anerkjenne fagforeningen.

Foreløpig ønsker RGWU at Rockstar skal anerkjenne den frivillig. Skjer det, vil den lett bli den største spillfagforeningen i Storbritannia med god margin. Hvis studioet nekter å anerkjenne fagforeningens eksistens, vil det føre til lovpålagt anerkjennelse, noe som kan tvinge Rockstar til å anerkjenne fagforeningen.

I en ny video fra People Make Games (takk, Eurogamer) bekreftet Alex Marshall, leder for Independent Workers’ Union of Great Britain, at et første møte er på gang. Ifølge fagforeningens side på Twitter/X ser det ut til at det første møtet med ledelsen allerede har funnet sted.

Fagforeningens krav fremgår tydelig av innlegget, der det står at de ønsker å avskaffe «crunch» gjennom betalt overtid når det forekommer, samt større lønnsgjennomsiktighet. Fleksibel arbeidstid, ingen AI og en forpliktelse mot oppsigelser står også på fagforeningens kravliste.

Med lanseringen av Grand Theft Auto VI bare noen måneder unna, og et betydelig antall ansatte som ønsker å bli anerkjent som fagforening, kan dette være det perfekte tidspunktet for utviklerne å legge litt press på, slik at vi ikke må stå overfor utsiktene til enda en forsinkelse senere.