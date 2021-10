Få med deg den nyeste teknologien med denne ukas Quick Look-videoer

HQ

Nok en uke er overstått, hvilket betyr at vi har mange nye tech-videoer tilgjengelig på Gamereactor. Denne uka har vi tatt en titt på Apple-produkter, en laptop, noen forskjellige høyttalere og ti og med Qnap NAS-systemet, hvor vi lærer deg hvordan du kan bruke det til å kjøre konsollspill.

Se alle de seneste Quick Look-videoene nedenfor.

iPhone 13 Pro

"Flaggskipsmodellen for den nyeste serien med Apple-telefoner tilbyr et redesignet kamerasystem, har et 120Hz adaptive refresh display og den siste A15 Bionic-chipen."

MSI Prestige 14 Evo

"Denne bærbare datamaskinen har en 11th Gen i7 CPU og Intel Iris Xe-grafikk, og er designet med produktivitet som fokus."

Sonos Beam Gen 2

"Denne høyttaleren gir høyoppløselig lyd med Dolby Atmos-støtte, og kan brukes som et høyttalersystem for forskjellige enheter takket være Wi-Fi-tilkoblingen."

JBL PartyBox

"Dette bærbare høyttalersystemet har en seks timers batteritid, og fungerer som en flott gadget for å starte en fest på farten."

Qnap NAS

"Vi ble ambisiøse med å sette opp vår Qnap TVS-672X NAS og bestemte oss for å få mest mulig ut av den, inkludert lagring av PS4-spill på den!"