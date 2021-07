Få med deg kveldens EA Play Live her på Gamereactor

EA Play Live er bare noen timer unna og vi forventer store annonseringer i kveld da selskapet ikke var med på årets E3.

EA har flere storspill som skal slippes i år, som Battlefield 2042 og FIFA 21 og vi forventer flere detaljer om disse. Vi vedder også på at vi får vite mer om kommende innhold til allerede eksisterende titler som Knockout City, Apex Legends og The Sims 4. Det går også rykter om at EA har planer om å gjenopplive Dead Space, så det blir potensielt en spennende stream i kveld.

Vi går live på vår GR Live-side fra klokken 19 og starter med å dele våre tanker, håp og forventninger før vi strømmer hovedshowet fra klokken 20.