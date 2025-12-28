Få mest mulig ut av Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Det er selvfølgelig mange nye Sonic Racing: Crossworlds -spillere etter jul, og noen av dem har fått spillet i julegave eller unnet seg det på et av de mange tilbudene som for tiden tilbys på Epic Games Store, PlayStation, Steam, Switch og Xbox.

Sonic Racing: Crossworlds er for øyeblikket tilgjengelig på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One og Xbox Series S/X.

Dette betyr også at det er mange uerfarne sjåfører på veiene på tvers av verdener. Selv om erfarne Mario Kart -entusiaster selvfølgelig vil gjøre det ganske bra, er det en rekke punkter der Segas motstykke skiller seg vesentlig ut, og det er viktig å være klar over spillets finesser.

Nå ønsker Sega å hjelpe deg med nettopp det, og i en ny video kalt Speed Strats - Tips & Tricks går de gjennom det grunnleggende i Sonic Racing: Crossworlds på fem minutter, slik at du får en god forståelse av det grunnleggende. Du kan sjekke ut dette lynkurset nedenfor.

Vi vil forresten minne deg på at det flygende drømmedyret Nights ble lagt til i spillet helt gratis under julefeiringen, sammen med et nytt kjøretøy, som du kan lese mer om her.