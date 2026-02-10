Få Monets mesterverk inn i hjemmet ditt med Legos nyeste kunstsett

HQ

Legos Art-serie er en beundringsverdig samling som gjør det mulig for fans å bygge sine egne versjoner av noen av de mest berømte kunstverkene gjennom tidene. Tidligere har vi sett sett sett ankomme som murstein Vincent Van Goghs solsikker og Stjernenatt, Leonardo Da Vincis Mona Lisa, Hokusais Den store bølgen, og nå blir Claude Monet med i kampen.

Et nytt sett basert på Monets berømte Bridge Over a Pond of Water Lilies har blitt avslørt, med dette er et 3,179-delersett som gjenspeiler det berømte kunstverket som ble malt i 1899. Vi blir fortalt at det "bruker et variert utvalg av Lego-elementer, inkludert sommerfugler, blomster og frukt, for å gjenspeile Monets kjærlighet til den naturlige verden. Grønne teksturerte trær, broen og de ikoniske vannliljene i Monets originale mesterverk er oversatt til Lego-klosser." Alt dette gir et sett som anses som en "dristig nyfortolkning" av Monets verk, og som til og med leveres med en innebygd vegghenger som gjør det enkelt å henge opp settet.

Når det gjelder når dette settet kommer, blir vi fortalt at det vil lanseres så snart 4. mars, med Lego Insiders i stand til å få tak i et sett fra 1. mars. Prisen, for et 3,000+ stykke sett, er faktisk veldig (og overraskende) rimelig, og klokker inn på £ 179.99 / € 199.99. Sjekk ut settet nedenfor.

