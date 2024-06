Få naturen inn i hjemmet ditt med Legos utvidede botaniske kolleksjon

HQ

Lego har i det siste posisjonert seg som mer enn bare et leketøymerke. Det danske selskapet har stadig økt antallet samler- og innredningsalternativer, blant annet kunstverk og arkitektoniske modeller, men også botaniske plantesett.

Apropos sistnevnte, utvides Botanical Collection med ytterligere to plantealternativer. Lego har klosset opp Plum Blossom og Chrysanthemum, noe som gir to fargerike og kunstneriske alternativer for å bringe litt liv til hjemmet ditt, alt uten behov for å stadig vanne og mate og levende motstykke.

Begge settene vil selges for £24,99/€29,99 og kan forhåndsbestilles nå, med planlagt lansering 1. august. Krysantemum består av 278 deler, mens Plum Blossom består av 327 deler, der førstnevnte er litt bredere og sistnevnte litt høyere.

Dette er en annonse: