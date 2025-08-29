Gamereactor

nyheter
Shinobi: Art of Vengeance

Få Ninja Gaiden: Ragebound og Shinobi: Art of Vengeance med en rabattert pakke på Steam

To splitter nye ninjaeventyr med retrotema ble lansert samtidig, og nå slår de seg sammen...

HQ

Timingen er litt merkelig, men med bare noen ukers mellomrom lanserte Koei Tecmo og deretter Sega retroinspirerte eventyr i sine mest elskede ninjaserier: Ninja Gaiden: Ragebound og Shinobi: Art of Vengeance. Men hvis du trodde dette ville bety en bloddryppende ninjakamp mellom de to japanske gigantene, tok du helt feil.

I stedet slår de seg nå sammen på Steam og har lansert en pakke kalt Path of the Ninja Bundle, som inneholder begge disse splitter nye titlene til en rabattert pris på £41,38/€49,48, en reduksjon på 10 %. Det betyr at du ikke trenger å velge hvilken ninja du vil følge på eventyr, og du kan til og med spare noen kroner i prosessen.

Bare hyggelig.

Shinobi: Art of Vengeance

