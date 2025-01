Få sommeren inn i hjemmet med Legos nyeste kunstsett

HQ

Lego tilbyr en rekke forskjellige sett og modeller som faller inn i Art -serien. Denne kategorien er reservert for brickified tar på klassiske kunstverk og skulpturer, og tidligere har det inkludert å tilby Leonardo Da Vincis The Mona Lisa, Hokusais The Great Wave, Vincent Van Goghs Starry Night, og i fremtiden får den sistnevnte kunstneren et annet brickified sett.

Nærmere bestemt er det hans ikoniske Sunflowers maleri som blir mursteinifisert, med dette blir omgjort til et sett med 2,615 deler som tar sikte på å fange de ikoniske penselstrøkene i kunstverket. Det har et 3D-design som stikker ut av rammen, samtidig som det har en fargepalett som gjenspeiler de gule, oransje og grønne fargene i originalen.

Designer Stijn Oom uttalte følgende om å gjøre Sunflowers om til et Lego-sett "Å jobbe med et av verdens mest berømte malerier kan være ganske skremmende, men å gjenskape Solsikker har vært en drøm som har gått i oppfyllelse. Vi har samarbeidet tett med Van Gogh-museet og museets eksperter, og vi har fordypet oss i detaljene for å lage en omhyggelig 3D-versjon av det originale kunstverket. En av de største utfordringene, men samtidig avgjørende aspektene, var å overføre impasto-effekten til LEGO klosser og samtidig bevare maleriets asymmetriske, men balanserte komposisjon. Vi er utrolig stolte av resultatet og håper fansen får like mye glede av å bygge det som vi hadde av å bringe Van Goghs mesterverk til live."

Settet er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling med planlagt lansering 1. mars. Det vil selges for €199,99/£169,99/$199,99.

