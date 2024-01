Få spillklar lyd når du er på farten med PlayStations Pulse Explore-ørepropper.

HQ

Hvis du har vært på utkikk etter en 2-i-1-løsning som lar deg oppleve skarp lyd fra PlayStation 5 og samtidig lytte til podcaster og musikk når du pendler om morgenen, har vi kanskje den perfekte teknologien for deg.

I den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i de trådløse øreproppene PlayStation Pulse Explore, som bruker PlayStation Link -teknologien for å gi deg en forbindelse med konsollen med svært lav latenstid, AI-forbedret støydemping og Bluetooth- og dobbel enhetstilkobling, slik at du kan koble enheten trådløst til konsollen og telefonen/nettbrettet samtidig.

For å finne ut om Pulse Explore er den riktige lydenheten for deg, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om systemet.