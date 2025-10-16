Få tak i en Lego Tilbake til fremtiden Delorean for en førtiendedel av kostnaden for den nyeste Death Star

HQ

Det er ingen hemmelighet at Lego er en kostbar hobby, og mange sett krever en heftig økonomisk investering. Dette har vært et samtaleemne spesielt i år, da den nylig avslørte nye Death Star -modellen krever £ 900 / € 1,000 for å sikre en enhet. Jepp, du kan betale månedsleien din eller kjøpe et Lego-sett...

Heldigvis finnes det også alternativer, mindre og rimeligere sett som fremdeles er ikoniske. Et godt eksempel er Speed Champions -varianten av Back to the Future Delorean-tidsmaskinen, som bare koster £22,99/€27,99 å kjøpe.

Det er et lite sett som spenner over 357 stykker, men det kommer også med en Doc Brown og en Marty McFly minifigur. Det er ikke så komplekst som Icons sett som koster rundt syv ganger så mye, men likevel hvis du har lett etter et nydelig Back to the Future -sett å legge til i samlingen din, er dette verdt å merke seg.

Settet er tilgjengelig for forhåndsbestilling fra nå av og vil lanseres ved nyttårsskiftet 1. januar 2026.

