Få utløp for følelsene dine i Fireside Feelings - tilgjengelig nå

Wholesome Games Direct har allerede vært stappfull av fantastiske indiespill, men det pågående showet stopper heller ikke med det første. Det ble nettopp bekreftet at den koselige leirbålstittelen fra utvikleren Team Emprientes, Fireside Feelings, nettopp har sluppet på PC via Steam.

HQ

Fra og med øyeblikket kan du gå til plattformen for å sjekke ut spillet som handler om å dele følelsene dine og rett og slett ha en nydelig prat rundt et leirbål og under en nattehimmel med strålende stjerner.

Spillet har til og med karakterskaping og tilpasningselementer for å gjøre opplevelsen mer personlig. Du kan sikre deg et eksemplar i dag for å begynne din terapeutiske opplevelse rundt bålet.