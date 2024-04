Få Vault 33-jumpsuiten gratis i Fallout Shelter og Fallout 76

HQ

I morgen er det europapremiere på Amazon's nye serie Fallout, som, som du kanskje har sett, har blitt møtt med positive reaksjoner og inntrykk fra de som var tidlig ute - inkludert oss. For å feire dette har Bethesda nå presentert en liten bonus til alle som spiller Fallout Shelter og Fallout 76 (som du for øvrig kan få gratis på PC og Xbox via ditt Amazon Prime -abonnement frem til i morgen).

Bonusen er jumpsuiten som Ella Purnells rollefigur Lucy MacLean hadde på seg i TV-serien, en morsom måte å bevise at du er fan av serien på. Se hvordan den ser ut nedenfor, og skynd deg å hente den. Tilbudet utløper i morgen.