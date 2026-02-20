FA vil ikke anmelde Manchester United-eier Jim Ratcliffe for hans kommentarer om innvandrere

HQ

Manchester United-eier Sir Jim Ratcliffe gjorde en stor tabbe da han sa at Storbritannia hadde blitt "kolonisert av innvandrere", men ordene hans vil ikke få ytterligere konsekvenser utover det offentlige ramaskriket. Fotballforbundet informerte fredag ettermiddag om at de ikke ville sikte Ratcliffe for uttalelsene, men sendte ham en påminnelse om "hans ansvar som deltaker i engelsk fotball når han deltar i intervjuer i media" (via BBC).

Ratcliffe sa disse ordene i et intervju med Sky News 12. februar. "Du kan ikke ha en økonomi med ni millioner mennesker på trygd og et enormt antall innvandrere som kommer inn. Storbritannia har blitt kolonisert. Det koster for mye penger. Storbritannia har blitt kolonisert av innvandrere, ikke sant?"

Etter at kommentarene hans ble kritisert selv av Storbritannias statsminister Keir Starmer, som beskrev ordene som "støtende og uanstendige", ba Ratcliffe senere om unnskyldning og sa: "Jeg beklager at språkbruken min har fornærmet noen mennesker i Storbritannia og Europa og skapt bekymring, men det er viktig å ta opp spørsmålet om kontrollert og velstyrt innvandring som støtter opp om økonomisk vekst".

Ratcliffes ord ble fordømt av klubbens supportergruppe. Manchester United selv refererte ikke direkte til Ratcliffes ord, men sendte ut en lang uttalelse der de sa at de "er stolte av å være en inkluderende og imøtekommende klubb", med henvisning til sine initiativer for likestilling.