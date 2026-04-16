Få Wasteland Remastered gratis på Xbox og PC

HQ

I disse dager ser det ut til at Fallout-serien har fått nytt liv, i stor grad drevet av kvaliteten og suksessen til TV-serien på Prime Video, samt noen moderne versjoner av Fallout 4 for moderne konsoller og interessante DLC-er for Fallout 76. Men Xox Game Studios har ikke bare en postapokalyptisk serie som utspiller seg etter et kjernefysisk holocaust. Dessuten er det ikke mange spillere - bortsett fra de av oss i en viss alder - som husker at Fallout faktisk stammer fra et annet spill som heter Wasteland.

Microsoft ønsker imidlertid å se om de kan fortsette å gi næring til strategi- og rollespillserien - som for øyeblikket består av tre hovedutgaver - ved å gi bort en moderne versjon av den første.

Det er riktig. Hvis du går til Xbox Store akkurat nå fra konsollen din eller fra PC-en din via appen kan du kreve Wasteland Remastered helt gratis. Det var en offisiell tweet, men den ser ut til å ha blitt slettet nå; lenken for å kreve spillet og legge det til permanent i biblioteket ditt er imidlertid fortsatt aktiv. Vi har nettopp lagt det til selv. Takk, Xbox Game Studios!