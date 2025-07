Fabio Fognini annonserer at han legger opp etter femsettsthriller mot Alcaraz

HQ

Den italienske tennisspilleren Fabio Fognini kunngjorde at han trekker seg fra tennissporten, en uke etter sin siste kamp, en førsterunde-exit mot Carlos Alcaraz i Wimbledon, som likevel vil bli husket som en av hans beste kamper, da han presset den nåværende Wimbledon- og Roland Garros-mesteren til det ytterste i en femsettsthriller den 30. juni.

"I dag er det noe offisielt. Jeg sier farvel til alle", sa Fognini under en pressekonferanse i London. "Det var den perfekte måten å ta farvel med denne sporten på. Jeg fikk spille i en epoke som sannsynligvis kommer til å bli den beste for alltid i sporten".

"Jeg spilte mot Roger, mot Rafa, mot Nole. Å vinne en slam for meg var umulig. Jeg må være ærlig, sa italieneren, som en gang var nummer 9 i verden i 2019. Han la til at drømmen om å gi seg under Monte-Carlo Masters 1000 neste år er umulig.

Fognini vant Monte-Carlo Masters 2019, hans største suksess, da han slo Dušan Lajović i finalen, og Zverev og Nadal i de foregående rundene. Hans beste resultat i en Grand Slam-turnering var kvartfinalen i Roland Garros i 2011. Han har vunnet 9 ATP-titler og ligger på 36. plass over alle tiders inntjening, med en premiesum på 18,9 millioner dollar.