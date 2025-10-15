Fabio Paratici utnevnt til sportsdirektør i Tottenham Hotspur etter 30 måneders utestengelse

HQ

Fabio Paratici, fotballdirektør og tidligere fotballspiller i italienske klubber, har blitt utnevnt til sportsdirektør i Premier League-klubben Tottenham Hotspur, etter å ha avsluttet en 30 måneders utestengelse fra det italienske fotballforbundet (FIGC), som senere ble forlenget av FIFA på verdensbasis.

Paratici ble funnet skyldig i regnskapsjuks og økonomisk mislighold i sin tidligere klubb, Juventus, der han var fotballsjef i elleve år, frem til 2021, da han begynte i Spurs. Han ble tvunget til å trekke seg i 2023 da FIFA forlenget utestengelsen hans fra det italienske forbundet. Umiddelbart etter at utestengelsen er over, vender han tilbake til den engelske klubben, men ikke alene.

Klubben kunngjorde i dag at Paratici vil dele sportsdirektørrollen med Johan Lange, et partnerskap som "gjenspeiler en progressiv tilnærming til moderne fotballoperasjoner som forener to velprøvde ledere med komplementær erfaring, og en forpliktelse til samarbeid og innovasjon."