Fabio Wardley håper å utfordre Tyson Fury ... hvis begge vinner vårens kamper mot Dubois og Makhmudov

Den britiske bokseren Fabio Wardley, tungvektsmester i World Boxing Organisation (WBO) siden 2025, vil sette tittelen sin på spill mot Tyson Fury hvis han forsvarer beltet sitt mot Daniel Dubois. Wardley skal møte Dubois, tidligere IBF-mester, den 9. mai i Manchester.

Kort tid før skal Tyson Fury, som returnerte til aktiv boksing i år, etter sin "pensjonering" i 2025, med hans egne ord motivert på grunn av Anthony Joshuas bilulykke, bokse mot Aslanbek Makhmudov på Tottenham Hotspur Stadium den 11. april.

Hvis Wardley lykkes med å forsvare beltet sitt, har han sagt at han ønsker å utfordre Tyson Fury, i tilfelle Fury også vinner sin comebackkamp mot Makhmudov. Tyson Fury har vært verdensmester i tungvekt to ganger og er en aktiv bokselegende, og Wardley "håper" å få utfordre ham.

"Jeg vet ikke hvor sikkert du kan si om noe i boksing, og alt som involverer Tyson Fury har nok en ekstra advarsel på toppen av det også", sa Wardley til Sky Sports.

"Det hadde vært ideelt, det hadde vært fantastisk. Det hadde vært en flott kamp, igjen for å teste meg selv mot de beste. Men én kamp om gangen."