Fable Fortune-serverne stenges neste måned

Spillet basert på Fable-universet som går under navnet Fable Fortune har snart lagt sitt siste kort på bordet. Fra å ha vært i gang siden midten av 2017 og blitt nytt av mange Fable-fans, er det snart slutt. Det var i forrige måned at utviklerne avslørte at spillets servere stenges i begynnelsen av mars og at de vil takke alle som har spilt.

Årsaken er uklar, men forberedelsene har allerede begynt. Muligheten for å kjøpe nye kortpakker ble fjernet for en stund siden, men du kan fortsatt åpne pakker du har igjen. Så da er det bare å bruke tiden på å få inn noen siste matcher før serverne stenger den 4. mars.