Fable forventes fortsatt å bli utgitt høsten 2026

Det har lenge vært kjent at Fable skulle lanseres i år, men vi er nå i april, og informasjonen om spillet har vært relativt knapp så langt til å være en tittel som skal lanseres om omtrent seks måneder. Vi får sannsynligvis se det under sommerens Xbox Games Showcase, men hovedfokuset der ser ut til å være på Gears of War: E-Day, som vil ha sitt eget dedikerte arrangement rett etter.

Tidligere i dag rapporterte vi at journalisten og innsideren Jeff Grubb sa at Fable ser ut til å ha blitt forsinket internt, og er nå planlagt utgitt i desember, eller i verste fall ikke før i 2027. En viktig årsak til dette er at en høstutgivelse er betydelig komplisert av Grand Theft Auto VI.

Vi vet ikke om utvikleren, Playground Games, selv har lest de mange ryktene som sirkulerer, men for en drøy time siden kommenterte den offisielle X-kontoen, tilsynelatende uten grunn, en annen bruker som hadde retweetet et av innleggene deres, og skrev: "Gleder meg til å ønske deg velkommen tilbake til Albion høsten 2026! 🏰🐔"

Det er uklart om dette er et svar på ryktene, men det offisielle ordet, i det minste for nå, er at Fable er planlagt utgitt til høsten.