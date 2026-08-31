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Fable

Fable har «rundt 15–20 timer med spilltid i hovedoppdragene

Men for alle som virkelig liker å utforske og prøve alt spillet har å tilby, er det mye mer spilletid i vente.

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Fable er et av mange spill som har blitt utsatt de siste månedene, og i stedet for en utgivelse til høsten er det nå satt til 23. februar. Vi mistenker at en viss « Grand Theft Auto VI kan ha noe med saken å gjøre, men på den annen side kommer det uansett så mye ut i høst at det kanskje faktisk er bra å spre det litt ut, slik at vi ikke går glipp av en haug med flotte spill.

Under Gamescom benyttet Polygon anledningen til å snakke med Playground Games spesielt om * Fable * for å lære litt mer om eventyret som venter, og samtalen dreide seg blant annet om spillets lengde. Det viser seg at det stort sett er i tråd med hva serien alltid har tilbudt, med en hovedkampanje som varer i litt under 20 timer, selv om det kan bli dobbelt så lang tid (og mer til) for de som ønsker å gjøre alt. Her er hva assisterende spillregissør Will Kennedy hadde å si:

«Vi har rundt 15–20 timer med spillbarhet i hovedoppdragene, og rundt 15–20 timer med spillbarhet i sideoppdrag og utforsking i den åpne verdenen. Og så er selvfølgelig livssystemene ubegrensede, så du kan spille dem så lenge du vil.»

De tidligere « Fable-spillene hadde en kampanjelengde på litt under 15 timer. Hva synes du om dette – er det omtrent riktig, eller burde det være lengre eller kanskje enda kortere?

Fable

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