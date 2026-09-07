Fable nektet å generere tilfeldige NPC-er for å unngå merkelige resultater

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I omfattende rollespill gir det noen ganger mening å la noe av innholdet genereres prosessuelt. Starfield kunne umulig ha laget de over tusen planetene de skryter av for hånd, og vi forventet noe lignende med Fables hundrevis av NPC-er. Ralph Futton fra Playground Games, som er regissør for Fable, avslørte imidlertid at det ikke finnes noen tilfeldig genererte NPC-er i spillet, fordi de ga lite mening sett fra et spillperspektiv.

«Vi valgte ut hver eneste detalj ved hver NPC for å skape en NPC som du kunne forstå, og som ga mening fra begynnelse til slutt. Vi hadde opprinnelig et verktøy som kunne randomisere dem og bare «generere» en NPC, og det ville ha vært en enormt arbeidsbesparende funksjon. Det ville ha spart oss så mye tid, men det vi oppdaget var at de rett og slett ikke ga like mye mening,» sa Futton til GamesRadar+.

Det håndlagde elementet ved hver NPC gjør at du vet hvem du snakker med med en gang. Du vil for eksempel ikke finne ut at personen med den forferdelige frisyren er frisør, og en slakter vil heller ikke fortelle deg at han faktisk er veganer. Dette gjør at du kan samhandle bedre med verden og bygge opp virksomheter i livssimuleringsdelen av spillet.

«Du kan absolutt forandre folks økonomiske fremtid. Ved å bruke de virkemidlene du har til rådighet som utleier og bedriftseier, kan du endre folks liv,» sa Futton.

Fable Spillet lanseres for Xbox Series X/S, PS5 og PC den 23. februar 2027.