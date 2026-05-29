Fable offisielt forsinket til februar 2027

Mange av oss har gledet oss til endelig å komme tilbake til Fable og den magiske verdenen Albion, men den ventetiden er nå bekreftet å bli enda lenger enn opprinnelig forventet. I en offisiell uttalelse på sosiale medier har Xbox bekreftet at Playground Games' eventyr har blitt forsinket til neste år og ikke vil bli utgitt før i februar.

Dette betyr at det vil ha gått nesten ti år siden vi sist hadde sjansen til å spille et nytt Fable, og nesten sytten år siden det siste nummererte eventyret i serien. Årsaken til forsinkelsen? Microsoft og Xbox ønsker å unngå at spillet kolliderer med alt annet som slippes i år, ikke minst Grand Theft Auto VI, og på sosiale medier skriver de :

Dette er året er fullpakket med utrolige spill som XBOX-spillere kan glede seg over, fra Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day og Call of Duty Modern Warfare 4 til Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer og Grand Theft Auto VI.

For å kunne planlegge spilllanseringene våre gjennom høytiden på en måte som fungerer best mulig for spillerne, flytter vi Fable til februar 2027, slik at det kan få den dedikerte tiden det fortjener.

Vi gleder oss til å gi spillerne en ny titt på Fable, samt vårt bredere utvalg, på XBOX Games Showcase den 7. juni.

Xbox-sjef Matt Booty kommenterte nylig Fable, og beskrev spillet som "i god form" og bemerket at teamet på Playground føler at de har noe virkelig bra på gang, og at alle er positive og spente. Det gjenstår imidlertid å se hvordan ting faktisk står, og nå må vi bare vente og se hva som blir vist og sagt under Xbox Games Showcase den 7. juni.

