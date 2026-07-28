Fable tilsynelatende langt over budsjettet nå som lanseringen i 2027 nærmer seg

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Mens Xbox' « Fable-reboot teller ned månedene til vi vender tilbake til Albion, ser det ut til at det nye RPG-spillet har gått «ubehagelig» over budsjettet hos Playground Games. Etter å ha vist frem sin første trailer i 2023, men vært under utvikling i flere år før det, har « Fable pådratt seg en ganske stor sum når det gjelder utviklingskostnader.

Det er en kostnad som Jez Corden fra Windows Central ikke er sikker på at Xbox kan tjene inn igjen. I hvert fall ikke umiddelbart. I en tirade med samme tittel om eksklusivitet og hvordan det å gi slipp på den i en kort periode har skadet Xbox, sa Corden at kilder han hadde snakket med hevdet at Fable hadde gått «ubehagelig» over budsjettet.

Cordens bekymringer forsterkes av at Fable lanseres med forhåndstilgang bare én dag før utgivelsen av God of War: Laufey på PS5. Han regner med at alle PS5-spillere vil ønske å kjøpe den konsolleksklusive tittelen først, noe som betyr at Fable kanskje ikke engang vil dra nytte av å lanseres på en annen plattform.

Fables budsjett har sannsynligvis gått over det forventede på grunn av den lange utviklingstiden. Med flere ulike utviklere har det nye « Fable angivelig vært under utvikling i nesten et tiår nå, noe som betyr at det må selge godt hvis Playground skal unngå å bli en del av den store Xbox-omleggingen. Ikke at Forza Horizon-studioet vil forsvinne, men vi kan i stedet se at det i overskuelig fremtid kun vil fokusere på disse spillene.