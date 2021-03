Fable utvikles i Playgrounds egne grafikkmotor

Du ser på Annonser

Forza-spillene bruker ingen kjent grafikkmotor, og er heller laget i Turn 10s egne Forzatech. Bruken av egne grafikkmotorer er tydeligvis noe som Forza Horizon-studioet Playground Games vil fortsette med i det kommende Fable også. Dette ble avslørt via en stillingsutlysning der de leter etter en "graduate rendering engineer".

I jobbeskrivelsen kan vi lese følgende: "This is a great opportunity to join an established and highly experienced AAA team, working with a custom engine". Playground Games er en kandidat til å kunne klassifiseres som Microsofts beste team når det kommer til grafikk (selvsagt i konkurranse med nylig oppkjøpte Id Software), og det blir interessant å se hva de byr på grafisk i det nye Fable når enn det kommer.

Takk, Klobrille