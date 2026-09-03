Fable vil være mer fleksibelt enn før, med fem vanskelighetsgrader

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Selvfølgelig er det mange som gleder seg til Fable, som er planlagt utgitt tidlig i 2027 etter en nylig forsinkelse. Forleden rapporterte vi at spillets lengde er helt på linje med tidligere titler i serien, med en spilletid på 15–20 timer bare for hovedkampanjen, og betydelig mer innhold tilgjengelig for spillere som ønsker å fullføre alt.

En måte å påvirke spilletiden på er selvfølgelig vanskelighetsinnstillingene, og vi vet nå mer om alternativene som er tilgjengelige i Fable. En video som ble fremhevet i den offisielle « Fable-tråden på Reddit (via Pure Xbox) avslører at det vil være fem vanskelighetsnivåer å velge mellom. Disse er Story, Hero, Legend og Master, pluss et Custom»-alternativ for de som ønsker å sette sitt eget vanskelighetsnivå. «Custom»-alternativet inkluderer funksjoner som å la helten din blokkere automatisk, bestemme hvor mye skade du kan ta imot og hvor mye skade du kan dele ut.

Det høres ut som det blir et episk eventyr som passer perfekt uansett hvilken type spiller du er. « Fable lanseres 23. februar for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.