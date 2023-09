Facebook og Instagram kan bli abonnementstjenester i Europa

HQ

Metasom er Facebooks og Instagrams morselskap, har i lengre tid vært i trøbbel med EU, nærmere bestemt på grunn av unionens strenge regler og lover om personvern. Nærmere bestemt er det selskapets håndtering av brukernes personvern og annonser det stilles spørsmålstegn ved, noe Meta nå jobber for å komme rundt.

Ifølge en ny rapport fra The New York Times planlegger selskapet å lansere en abonnementstjeneste i Europa for å tilby brukerne en reklamefri opplevelse og dermed omgå problemet. Nøyaktig hvor mye dette vil koste per måned, eller når denne premiumtjenesten kan bli lansert, er ennå ikke klart. Og ja, det er fortsatt en mulighet for at det ikke blir noe av i det hele tatt.

Uansett har Meta gjort det klart at de reklamestøttede versjonene av Instagram og Facebook vil fortsette å eksistere, også i EU, men Meta har ikke kommet med noen kommentarer utover dette.

Kunne du tenke deg å betale for et reklamefritt Instagram og Facebook?