Facebook og Instagram oversvømmes av AI-kontoer fra Meta

Hvis du ikke allerede var bekymret for at fyren med det rare profilbildet som nettopp sendte deg en venneforespørsel, var AI, har Meta selv implantert mer enn 100 000 kontoer laget av AI på Facebook og Instagram (via Financial Times).

Selv om bildene, biografiene og mer som brukes, er laget for å etterligne ekte mennesker med ekte kontoer, er det en erklæring øverst på siden, nær profilbildet, om at kontoen er AI og administreres av Meta.

De fleste kontoene holdes også private for øyeblikket, men et par av dem har blitt offentliggjort, og ser ut til å gi råd til dem som sender dem meldinger. Brian er en bestefar som elsker tekstiler og læring, og kan sendes meldinger for å snakke om hva som helst (hvis du er i USA). Carter, en forholdscoach, kan gi deg råd om dating.

Med nye verktøy vil brukerne snart kunne opprette AI-profiler også, men hvis du oppretter en, vil du bli flagget som en AI-profil, ettersom det faller inn under Metas regler.

