Facebook og Instagram skal begynne å ta betalt

HQ

Fra og med november vil både Facebook og Instagram koste penger. Dette ble bekreftet i løpet av dagen i en pressemelding der Meta forklarte at de nå innfører en betalingsmodell i EU og Sveits. Du vil fortsatt kunne bruke tjenestene uten å åpne lommeboken, men du må også samtykke til at Meta sporer deg, samler inn data og viser deg relevante annonser.

Hvis du motsetter deg dette, vil det koste 9,99 euro per måned for nettversjonen, eller 12,99 euro per måned hvis du bruker iOS eller Android. Kort sagt, hvis du vil ha en reklamefri opplevelse på både PC og mobil, må du hoste opp rundt 22,99 euro per måned. Hvis du i tillegg har mer enn én konto, koster hver ekstra konto deg €8 per måned. Det er kort sagt ingen billig historie, og på selskapets nettside kan vi lese følgende om hvorfor Meta nå tar dette steget.

"For å overholde nye europeiske regler introduserer vi et nytt abonnementsalternativ i EU, EØS og Sveits. I november vil vi tilby personer som bruker Facebook eller Instagram og bor i disse regionene, valget mellom å fortsette å bruke disse personaliserte tjenestene gratis med annonser, eller abonnere for å slutte å se annonser. Så lenge folk abonnerer, vil informasjonen deres ikke bli brukt til annonser."

Er du villig til å betale disse beløpene for å slippe å se annonser på Facebook og Instagram?